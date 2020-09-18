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УЄФА оголосила номінантів на приз кращого гравця Ліги Європи-2019/20

Імена переможців будуть оголошені 2 жовтня.

УЄФА оголосила номінантів на приз кращого гравця Ліги Європи-2019/20
Кубок Ліги Європи
Фото: уєфа

УЄФА визначив претендентів на звання "Кращий гравець" розіграшу Ліги Європи-2019/20.

На почесну нагороду претендують півзахисник "Севільї" Евер Банега, який нині виступає за "Аль-Шабаб", хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш і форвард "Інтера" Ромелу Лукаку, інформує пресслужба організації.

Нагадаємо, що сезон Ліги Європи-2019/20 завершився перемогою "Севільї". У півфіналі іспанський клуб переграв "МанЮнайтед" - 2:1, а в фінальному матчі - міланський "Інтер" - 3:2.

Результат буде оголошено під час жеребкування групового етапу ЛЄ-2020/21 у п’ятницю, 2 жовтня.

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