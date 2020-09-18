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"Колос" здобув перемогу в своєму історичному дебютному єврокубковому матчі

Сільська команда обіграла "Аріс".

"Колос" здобув перемогу в своєму історичному дебютному єврокубковому матчі
Автор переможного м'яча Деніс Антюх
Фото: EPA/UPG

"Колос" у своєму дебютному єврокубковому матчі рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи в напруженому поєдинку зумів переграти грецький "Аріс" - 2:1 і вийти в наступний раунд турніру.

Відзначимо, що не найкращій стан газону зіграл на руку підопічним Руслана Костишина і, в свою чергу, завадило технічним футболістам "Аріса" проявити свої найкращі якості.

Рахунок в Салоніках було відкрито відразу після перерви - Євген Новак відгукнувся на стандарт від Андрія Богданова і з двох метрів буквально встромив м'яч головою у ворота греків - 1:0.

Через 10 хвилин ексфутболіст "Дніпра" Бруну Гама красивим ударом з 16-ти метрів відновив статус-кво - 1:1.

Але останнє слово було за футболістами з Ковалівки. В середині тайму Деніс Антюх ефективно зіграв на добиванні і вивів "Колос" в третій раунд кваліфікації ЛЄ, де його вже чекає хорватська "Рієка".

Фото: EPA/UPG

Матч відбудеться 24 вересня в Рієці.

Highlights матчу "Аріс" - "Колос" - на сайті офіційного мовника ЛЄ.

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