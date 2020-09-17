Україна зберегла місце в топ-25 рейтингу збірних ФІФА

За підсумками двох стартових турів Ліги націй збірна України зберегла 24 місце в рейтингу збірних ФІФА, повідомляють на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка виграла у швейцарців (2:1) і поступилася іспанцям (0:4).

Змінилися позиції суперників українців по ЛН: Іспанія піднялася на сьоме місце (+1 позиція), Німеччина також зробила крок вгору на одну сходинку і займає 14 місце, а Швейцарія опустилася на 15-те (-3).

Додамо, що в топ-50 рейтингу найбільший прогрес спостерігається в росіян (+6), які після двох перемог над Сербією (3:1) і Угорщиною (3:2) займають 32 місце.

1 Бельгія 1773 (0)

2 Франція 1744 (0)

3 Бразилія 1712 (0)

4 Англія 1664 (0)

5 Португалія 1653 (+2)

6 Уругвай 1645 (-1)

7 Іспанія 1642 (+1)

... ... ...

14 Німеччина 1602 (+1)

15 Швейцарія 1600 (-3)

... ... ...