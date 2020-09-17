Україна зберегла місце в топ-25 рейтингу збірних ФІФА

За підсумками двох стартових турів Ліги націй збірна України зберегла 24 місце в рейтингу збірних ФІФА, повідомляють на офіційному сайті організації.
Нагадаємо, команда Андрія Шевченка виграла у швейцарців (2:1) і поступилася іспанцям (0:4).
Змінилися позиції суперників українців по ЛН: Іспанія піднялася на сьоме місце (+1 позиція), Німеччина також зробила крок вгору на одну сходинку і займає 14 місце, а Швейцарія опустилася на 15-те (-3).
Додамо, що в топ-50 рейтингу найбільший прогрес спостерігається в росіян (+6), які після двох перемог над Сербією (3:1) і Угорщиною (3:2) займають 32 місце.
- 1 Бельгія 1773 (0)
- 2 Франція 1744 (0)
- 3 Бразилія 1712 (0)
- 4 Англія 1664 (0)
- 5 Португалія 1653 (+2)
- 6 Уругвай 1645 (-1)
- 7 Іспанія 1642 (+1)
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- 14 Німеччина 1602 (+1)
- 15 Швейцарія 1600 (-3)
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- 22 Перу 1544 (-1)
- 23 США 1542 (-1)
- 24 УКРАЇНА 1 539 (0)
- 25 Венесуела 1517 (0)
- 26 Туніс 1506 (1)