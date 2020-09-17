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Україна зберегла місце в топ-25 рейтингу збірних ФІФА

Рейтинг значно перекроївся після матчів Ліги націй.

Україна зберегла місце в топ-25 рейтингу збірних ФІФА
Збірна України
Фото: УАФ

За підсумками двох стартових турів Ліги націй збірна України зберегла 24 місце в рейтингу збірних ФІФА, повідомляють на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка виграла у швейцарців (2:1) і поступилася іспанцям (0:4).

Змінилися позиції суперників українців по ЛН: Іспанія піднялася на сьоме місце (+1 позиція), Німеччина також зробила крок вгору на одну сходинку і займає 14 місце, а Швейцарія опустилася на 15-те (-3).

Додамо, що в топ-50 рейтингу найбільший прогрес спостерігається в росіян (+6), які після двох перемог над Сербією (3:1) і Угорщиною (3:2) займають 32 місце.

  • 1 Бельгія 1773 (0)
  • 2 Франція 1744 (0)
  • 3 Бразилія 1712 (0)
  • 4 Англія 1664 (0)
  • 5 Португалія 1653 (+2)
  • 6 Уругвай 1645 (-1)
  • 7 Іспанія 1642 (+1)

... ... ...

  • 14 Німеччина 1602 (+1)
  • 15 Швейцарія 1600 (-3)

... ... ...

  • 22 Перу 1544 (-1)
  • 23 США 1542 (-1)
  • 24 УКРАЇНА 1 539 (0)
  • 25 Венесуела 1517 (0)
  • 26 Туніс 1506 (1)
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