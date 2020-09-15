У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
ГоловнаСпорт

Визначено місце проведення матчу збірних України і Франції 7 жовтня

"Стад де Франс" прийме матч національних команд.

Визначено місце проведення матчу збірних України і Франції 7 жовтня
Україна-Франція
Фото: LB.ua

Товариський матч між збірними України та Франції відбудеться 7 жовтня в передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс", повідомляє Dynamomania.com.

Матч між цими командами планували на 27 березня, проте перенесли через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у вересні підопічні Андрія Шевченка провели два матчі групи А4 Ліги націй: перемогли Швейцарію (2:1) і програли Іспанії (0:4).

У жовтні Україна проведе два домашні матчі в рамках цього турніру. "Синьо-жовті" зустрінуться з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також