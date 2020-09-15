Визначено місце проведення матчу збірних України і Франції 7 жовтня

Товариський матч між збірними України та Франції відбудеться 7 жовтня в передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс", повідомляє Dynamomania.com.

Матч між цими командами планували на 27 березня, проте перенесли через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у вересні підопічні Андрія Шевченка провели два матчі групи А4 Ліги націй: перемогли Швейцарію (2:1) і програли Іспанії (0:4).

У жовтні Україна проведе два домашні матчі в рамках цього турніру. "Синьо-жовті" зустрінуться з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня).