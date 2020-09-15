Перемогу в першому турі "пенсіонери" здобули в курортному Брайтоні над однойменним клубом.

Фото: EPA/UPG "Челсі"

"Челсі" в рамках першого туру Англійської прем'єр-ліги обіграли в курортному Брайтоні однойменний клуб - 3:1.

Таким чином клуб з "Стемфорд Брідж" набрав 2000 очок у рамках цього турніру. Для цього "пенсіонерам" знадобилося провести 1077 матчів.

2000 - This victory earned Chelsea their 2,000th point in the Premier League (1,077 games), making them the third side to reach that total since the competition began in 1992, after Manchester United (2,234) and Arsenal (2,014). Stalwarts. pic.twitter.com/I0yf9sPFxz — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2020

"Челсі" - тільки третій клуб в історії АПЛ, який зумів дістатися до цієї позначки. З часу виникнення цього турніру (1992 рік) більше очок набрали лише "Манчестер Юнайтед" (2234) і "Арсенал" (2014).