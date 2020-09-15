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"Челсі" став третім клубом в історії Англійської прем'єр-ліги, який набрав 2000 очок

Перемогу в першому турі "пенсіонери" здобули в курортному Брайтоні над однойменним клубом.

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Фото: EPA/UPG
"Челсі"

"Челсі" в рамках першого туру Англійської прем'єр-ліги обіграли в курортному Брайтоні однойменний клуб - 3:1.

Таким чином клуб з "Стемфорд Брідж" набрав 2000 очок у рамках цього турніру. Для цього "пенсіонерам" знадобилося провести 1077 матчів.

"Челсі" - тільки третій клуб в історії АПЛ, який зумів дістатися до цієї позначки. З часу виникнення цього турніру (1992 рік) більше очок набрали лише "Манчестер Юнайтед" (2234) і "Арсенал" (2014).

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