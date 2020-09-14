Одіозного бійця ММА Конора Макгрегора заарештували на Корсиці за підозрою в сексуальному насильстві

Фото: GoffPhotos.com Конор Макгрегор

Зірка змішаних бойових мистецтв, ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заарештований на Корсиці за звинуваченнями в спробі сексуального насильства і хуліганстві у вигляді публічного оголення, повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався 10 вересня, уточнює видання.

32-річного ірландця допитали у відділенні поліції і відпустили. Сам боєць заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Раніше Макгрегор поскаржився на те, що до нього прийшли допінг-офіцери і взяли проби, хоча він завершив кар'єру.