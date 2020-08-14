Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили

Його звільнили після того, як про призначення стало відомо керівництву UF MMA.

Сумнозвісно відомий спортсмен Вадим Тітушко був призначений віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств у Київській області.

Однак на цій посаді він перебував недовго - рішення скасували відразу після того, як про призначення стало відомо керівництву. Про це заявили на сторінці Української федерації змішаних бойових мистецтв у Facebook.

"На сьогоднішній день ця людина не має ніякого відношення до федерації UFMMA. Короткострокове призначення було зроблено на місцевому рівні, та скасоване одразу ж, як це стало відомо керівництву федерації", - йдеться в повідомленні.

Інформація про те, що Тітушка призначили віцепрезидентом UF MMA Київщини, 12 серпня була розміщена на сторінці "Змішані єдиноборства" у Facebook та поширена сторінкою Білоцерківської федерації змішаних єдиноборств. 14 серпня допис видалили.

При цьому наразі Тітушко перебуває під домашнім арештом. Запобіжний захід діє до 3 вересня, пише "Українська правда".

Фото: Скріншот Українська правда

Нагадаємо, що Вадим Тітушко - спортсмен з Білої Церкви, який у 2013 році побив двох журналістів. Після розголосу справи "тітушками" почали називати молодиків спортивної зовнішності, яких залучали для силового супроводу мітингів і рейдерських захоплень.

Захисники Тітушка навіть мали намір заборонити використання його прізвища в такому контексті.

У справі про побиття журналістів між потерпілими та Тітушком було укладено мирову угоду. Його засудили до трьох років позбавлення волі зі звільненням від покарання терміном на два роки.

У серпні 2018 Вадим Тітушко знову став фігурантом кримінальної справи. Його оголосили в розшук за підозрою в декількох розбійних нападах.