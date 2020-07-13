Американська спортсменка Роуз Намаюнас, яка виступає в UFC в жіночій мінімальній ваговій категорії, показала фото великої гематоми під лівим оком, отриманої під час бою з представницею Бразилії Джесікою Андраде.

Зазначимо, Намаюнас роздільним рішенням суддів - двічі по 29:28 і 28:29 - перемогла суперницю на турнірі UFC-251, який у минулі вихідні відбувся на "Бійцівському острові" в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

"То що, хочеш бути бійцем?" - підписала фото американка.

На рахунку 28-річної Намаюнас 14 поєдинків у змішаних єдиноборствах, у яких вона здобула 10 перемог і зазнала чотирьох поразок.