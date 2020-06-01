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Президент UFC пообещал Макгрегору бой с Нурмагомедовым, но при одном условии

Дана Уайт симпатизирует ирландцу.

Президент UFC пообещал Макгрегору бой с Нурмагомедовым, но при одном условии
Конор Макгрегор и Дана Уайт
Фото: isport.ua

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что сможет предоставить возможность Конору Макгрегору поквитаться с чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и побороться за пояс чемпиона.

Но для этого есть одно условие, которое не зависит от Конора.

Для матч-реванша необходимо, чтобы сам россиянин выиграл свой поединок у официального претендента Джастина Гейджи, сообщает ESPN.

Ожидается, что бой Нурмагомедов - Гейджи пройдет в сентябре 2020 года.

В любом случае Макгрегор может рассчитывать на чемпионский поединок.

Однако Уайт сообщил, что Конор не станет просто так ждать возможности подраться за титул. Он ожидает, что перед этим Макгрегор встретится с Даниэлем Кормье.

Напомним, первый поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре 2018 года и завершился победой Хабиба удушающим приемом.

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