Президент UFC пообещал Макгрегору бой с Нурмагомедовым, но при одном условии

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что сможет предоставить возможность Конору Макгрегору поквитаться с чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и побороться за пояс чемпиона.

Но для этого есть одно условие, которое не зависит от Конора.

Для матч-реванша необходимо, чтобы сам россиянин выиграл свой поединок у официального претендента Джастина Гейджи, сообщает ESPN.

Ожидается, что бой Нурмагомедов - Гейджи пройдет в сентябре 2020 года.

В любом случае Макгрегор может рассчитывать на чемпионский поединок.

Однако Уайт сообщил, что Конор не станет просто так ждать возможности подраться за титул. Он ожидает, что перед этим Макгрегор встретится с Даниэлем Кормье.

Напомним, первый поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре 2018 года и завершился победой Хабиба удушающим приемом.