ПСЖ первым из гранд-клубов осуществил громкий трансфер в условиях коронавируса

Мауро Икарди на 4 года связал свое спортивное будущее с парижанами.

Форвард Мауро Икарди подписал полноценный контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Напомним, 27-летний аргентинец, который также имеет итальянское гражданство, играл за ПСЖ в текущем сезоне на правах аренды.

ПСЖ и "Интер" согласовали все детали сделки. Контракт с Мауро рассчитан до лета 2024 года.

Сумма данного трансфера не разглашается, однако ранее сообщалось, что она может составить 50 млн евро плюс бонусы.

Кроме того, один из пунктов контракта предусматривает отчисления миланскому клубу, в размере 15 млн евро в случае продажи ПСЖ аргентинца в другой итальянский клуб.

Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

В текущем сезоне Икарди стал чемпионом Франции, проведя за ПСЖ 31 матч, в которых забил 20 голов и оформил четыре голевых передачи.