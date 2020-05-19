France Football назвал имя самого влиятельного человека в футболе: результат поразительный

Это не президенты ФИФА и УЕФА, и даже не Месси с Роналду.

Авторитетный портал France Football составил рейтинг топ-50 самых влиятельных людей в футболе. При этом французские журналисты опубликовали лишь часть рейтинга.

На первом месте совершенно неожиданно оказался владелец чемпионов Франции – клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи, возглавляющий компанию beIN Media Group, которая является телевизионным партнером Чемпионата мира-2022 в Катаре.

В тройку попали форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и глава ФИФА Джанни Инфантино.

В номинацию попали главные тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, соответственно. Также в рейтинге есть влиятельные футбольные агенты Мино Райола, Пини Захави и Жорже Мендеш, футболисты Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Рахим Стерлинг, Мохамед Салах, а также глава КНР товарищ Си.

Полный рейтинг будет опубликован сегодня.