Футболист сборной Англии угодил за решетку за свидание с моделью

19-летний атакующий полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои, который уже успел сыграть 3 матча за сборную Англии, угодил за решетку после конфликта с моделью, сообщает The Sun.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 17 мая. Каллум встречался в своем лондонском пентхаусе с девушкой, с которой познакомился в соцсетях.

По словам очевидцев, модель приехала к футболисту домой накануне около 8 часов вечера. При этом девушка, имя которой не оглашается, выглядела весьма презентабельно, из аксессуаров соседи отметили сумку Louis Vuitton.

Около четырех часов утра девушке стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. Детали происшествия неизвестны, но в итоге Хадсона-Одои арестовали полицейские, а девушку отправили в больницу.

Напомним, что в марте футболист переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, в сентябре прошлого года "Челси" увеличил оклад Хадсону-Одои в 48 раз.