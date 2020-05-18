В матче 26-го тура Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" уверенно обыграла франкфуртский "Айнтрахт" на его поле (3:1).
Счет в матче мог быть куда разгромнее, реализуй Йонас Хофманн убойный момент на 85-й минуте.
Полузащитник с двумя партнерами выскочили на одинокого защитника хозяев Мартина Хинтереггера (голкипер Кевин Трапп был уже отыгран).
Вся ширина ворот была в расположении Йонаса, однако он умудрился попасть мячом в австрийского защитника, который находился практически на самой линии ворот.
Never give up!— Кот мЯуриньо (@catmyaurinho) May 16, 2020
Hinteregger👏🏼 pic.twitter.com/2B6na6yB9n#Bundesliga #BundesligaIsBack #SGEBMG