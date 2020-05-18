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В матче Бундеслиги три игрока "Боруссии" выскочили на одинокого защитника "Айнтрахта" и не забили

Невероятная безалаберность футболиста Менхенгладбаха.

В матче Бундеслиги три игрока "Боруссии" выскочили на одинокого защитника "Айнтрахта" и не забили
Герой эпизода Мартин Хинтереггер
Фото: ФК Боруссия Менхенгладбах

В матче 26-го тура Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" уверенно обыграла франкфуртский "Айнтрахт" на его поле (3:1).

Счет в матче мог быть куда разгромнее, реализуй Йонас Хофманн убойный момент на 85-й минуте.

Полузащитник с двумя партнерами выскочили на одинокого защитника хозяев Мартина Хинтереггера (голкипер Кевин Трапп был уже отыгран). 

Вся ширина ворот была в расположении Йонаса, однако он умудрился попасть мячом в австрийского защитника, который находился практически на самой линии ворот.

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