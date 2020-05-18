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Украинский футболист официально стал чемпионом Бельгии: Про Лига объявила о досрочном завершении сезона

Эдуард Соболь в составе "Брюгге" выиграл первенство Бельгии.

Украинский футболист официально стал чемпионом Бельгии: Про Лига объявила о досрочном завершении сезона
Эдуард Соболь
Фото: twitter.com/clubbrugge

Генеральная ассамблея бельгийской Жюпилер Про Лиги на основании решения Совета национальной безопасности и указа профильного Министерства от 8 мая 2020 г., а также предложения рабочей группы и Совета директоров по организации спортивных соревнований (Croky Cup, Jupiler Pro League, 1B) на сезон 2020-2021, приняла решение досрочно завершить чемпионат Бельгии и принять классификацию Jupiler Pro League после 29 туров чемпионата, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, "Брюгге", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, был объявлен чемпионом с прямым доступом к групповому этапу Лиги Чемпионов.

Второе место занял "Гент", за который выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. "Гент" выступит в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

"Васланд-Беверен" покинет элитный дивизион.

Напомним, в начале апреля бельгийские клубы поддержали идею досрочного окончания чемпионата и вынесли вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи Про Лиги. Голосование о досрочном завершении четыре раза переносили в связи с отсутствием решения Совета национальной безопасности.

"Брюгге" лидировал в Про Лиге, опережая идущий вторым "Гент" на 15 очков. Сам Соболь в текущем сезоне сыграл в 26 матчах чемпионата, отметившись четырьмя результативными передачами.

Бельгийский чемпионат - не единственный, где было принято решение досрочно завершить сезон. Ранее аналогичное решение приняли географические соседи Бельгии - Франция и Нидерланды.

Добавим,что ранее УЕФА выразил возмущение решением Бельгии досрочно завершить чемпионат.

Отметим, что год назад другой украинский футболист - Руслан Малиновский в составе "Генка" выиграл первенство Бельгии.

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