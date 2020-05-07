В Бельгии запретили спортивные соревнования до августа

Скорее всего чемпионат страны по футболы завершить не удастся.

Накануне премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что все спортивные соревнования в стране будут приостановлены до 31 июля, сообщает sportmagazine.knack.be.

Это также означает, что текущий сезон футбольной Лиги Jupiler Pro не сможет возобновиться. Окончательное решение будет вынесено 15 мая.

Скорее всего, в этот день клуб "Брюгге" будет объявлен чемпионом, тогда же определятся участники еврокубков. Новый сезон, возможно, начнется 8 августа.

Напомним, чемпионат был остановлен в начале марта после 29-го тура. Впоследствии Pro League решила не возобновлять сезон, но общее собрание, на котором это решение должно быть ратифицировано, впоследствии несколько раз откладывалось с целью получения более четких указаний со стороны правительства.

Добавим, что правительство граничащей с Бельгией Германии одобрило возобновление матчей Бундеслиги со второй половины мая.