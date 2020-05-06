"Донбасс Арена" попала в рейтинг на звание лучшего стадиона в мире

Испанская Marca запустила голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.
В топ-40 оказалась и "Донбасс Арена", которая была построена в 2009 году.
Напомним, последний матч был на ней проведен в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2 мая 2014 году – "горняки" обыграли "Ильичевец" 3:1.
Список топ-40 лучших стадионов (на момент текущего голосования).
- Каирский международный стадион (домашняя арена "Аль Ахли") - 103,7 тыс. голосов
- "Сантьяго Бернабеу" ("Реал") - 34,2 тыс.
- "Ноу Камп" ("Барселона") - 20,7 тыс.
- "Монументал Чили" ("Коло Коло") - 17,3 тыс.
- "Сан Мамес" (Атлетик) - 17,2 тыс.
- "Ванда Метрополитано" ("Атлетико") - 14,9 тыс.
- "Энфилд" ("Ливерпуль") - 13,4 тыс.
- "Ла Бомбонера" ("Бока Хуниорс") - 12,1 тыс.
- "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия" Дортмунд) - 10,8 тыс.
- "Мохамед V" ("Раджа" и "Видад Касабланка") - 10,3 тыс.
- Олимпийский стадион ("Эсперанс", сборная Туниса) - 10 тыс.
- "Уэмбли" (сборная Англии) - 8,1 тыс.
- "Олд Траффорд" ("Манчестер Юнайтед") - 7,5 тыс.
- "Маракана" ("Фламенго" и "Флуминенсе") - 7,3 тыс.
- "Сан-Сиро" ("Милан" и "Интер") - 6,7 тыс.
- Allianz Arena ("Бавария") - 5,8 тыс.
- "Велодром" ("Олимпик" Марсель) - 5,5 тыс.
- "Да Луж" ("Бенфика") - 3,2 тыс.
- Стадион им. Йохана Кройфа ("Аякс" и сборная Голландии) - 3,1 тыс.
- "Монументал" ("Ривер Плейт") - 2,6 тыс.
- "Тоттенхэм Хотспур" ("Тоттенхэм") - 2,4 тыс.
- "Ацтека" ("Америка", "Крус Азул" и сборная Мексики) - 2,3 тыс.
- "Футбол Сити" (сборная ЮАР) - 1,6 тыс.
- "Селтик Парк" ("Селтик") - 1,5 тыс.
- "Азади" (сборная Ирана) - 1,4 тыс.
- "Драгау" ("Порту") - 1,3 тыс.
- "Ювентус" ("Ювентус") - 1,2 тыс.
- "Альянс Парк" ("Палмейрас") - 943
- "Парк де Пренс" (ПСЖ) - 932
- "Стэмфорд Бридж" ("Челси") - 842
- "Сен-Дени" (сборная Франции) - 817
- "Сентенарио" (сборная Уругвая) - 687
- "Бешикташ Парк" ("Бешикташ") - 676
- "Мане Гарринча" (сборная Бразилии) - 658
- Столичный стадион им. Роберто Мелендеса (сборная Колумбии) - 606
- "Айброкс" ("Глазго Рейнджерс") - 564
- "Турк Телеком Арена" ("Галатасарай") - 563
- "Донбасс Арена" ("Шахтер") - 564
- "Лужники" (ЦСКА и сборная России) - 563
- Пекинский национальный стадион (сборная Китая) - 558