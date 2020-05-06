"Донбасс Арена" попала в рейтинг на звание лучшего стадиона в мире

Фото: marca "Донбасс Арена"

Испанская Marca запустила голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.

В топ-40 оказалась и "Донбасс Арена", которая была построена в 2009 году.

Напомним, последний матч был на ней проведен в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2 мая 2014 году – "горняки" обыграли "Ильичевец" 3:1.

Список топ-40 лучших стадионов (на момент текущего голосования).