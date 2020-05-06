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"Донбасс Арена" попала в рейтинг на звание лучшего стадиона в мире

Испанские журналисты Marca большие оригиналы.

&quot;Донбасс Арена&quot;
Фото: marca
"Донбасс Арена"

Испанская Marca запустила голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.

В топ-40 оказалась и "Донбасс Арена", которая была построена в 2009 году.

Напомним, последний матч был на ней проведен в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2 мая 2014 году – "горняки" обыграли "Ильичевец" 3:1.

Список топ-40 лучших стадионов (на момент текущего голосования).

  1. Каирский международный стадион (домашняя арена "Аль Ахли") - 103,7 тыс. голосов
  2. "Сантьяго Бернабеу" ("Реал") - 34,2 тыс.
  3. "Ноу Камп" ("Барселона") - 20,7 тыс. 
  4. "Монументал Чили" ("Коло Коло") - 17,3 тыс.
  5. "Сан Мамес" (Атлетик) - 17,2 тыс.
  6. "Ванда Метрополитано" ("Атлетико") - 14,9 тыс.
  7. "Энфилд" ("Ливерпуль") - 13,4 тыс.
  8. "Ла Бомбонера" ("Бока Хуниорс") - 12,1 тыс.
  9. "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия" Дортмунд) - 10,8 тыс.
  10. "Мохамед V" ("Раджа" и "Видад Касабланка") - 10,3 тыс.
  11. Олимпийский стадион ("Эсперанс", сборная Туниса) - 10 тыс.
  12. "Уэмбли" (сборная Англии) - 8,1 тыс.
  13. "Олд Траффорд" ("Манчестер Юнайтед") - 7,5 тыс.
  14. "Маракана" ("Фламенго" и "Флуминенсе") - 7,3 тыс.
  15. "Сан-Сиро" ("Милан" и "Интер") - 6,7 тыс.
  16. Allianz Arena ("Бавария") - 5,8 тыс.
  17. "Велодром" ("Олимпик" Марсель) - 5,5 тыс.
  18. "Да Луж" ("Бенфика") - 3,2 тыс.
  19. Стадион им. Йохана Кройфа ("Аякс" и сборная Голландии) - 3,1 тыс.
  20. "Монументал" ("Ривер Плейт") - 2,6 тыс.
  21. "Тоттенхэм Хотспур" ("Тоттенхэм") - 2,4 тыс.
  22. "Ацтека" ("Америка", "Крус Азул" и сборная Мексики) - 2,3 тыс.
  23. "Футбол Сити" (сборная ЮАР) - 1,6 тыс.
  24. "Селтик Парк" ("Селтик") - 1,5 тыс.
  25. "Азади" (сборная Ирана) - 1,4 тыс.
  26. "Драгау" ("Порту") - 1,3 тыс.
  27. "Ювентус" ("Ювентус") - 1,2 тыс.
  28. "Альянс Парк" ("Палмейрас") - 943
  29. "Парк де Пренс" (ПСЖ) - 932
  30. "Стэмфорд Бридж" ("Челси") - 842
  31. "Сен-Дени" (сборная Франции) - 817
  32. "Сентенарио" (сборная Уругвая) - 687
  33. "Бешикташ Парк" ("Бешикташ") - 676
  34. "Мане Гарринча" (сборная Бразилии) - 658
  35. Столичный стадион им. Роберто Мелендеса (сборная Колумбии) - 606
  36. "Айброкс" ("Глазго Рейнджерс") - 564
  37. "Турк Телеком Арена" ("Галатасарай") - 563
  38. "Донбасс Арена" ("Шахтер") - 564
  39. "Лужники" (ЦСКА и сборная России) - 563
  40. Пекинский национальный стадион (сборная Китая) - 558
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