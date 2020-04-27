​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
ГлавнаяСпорт

Экс-игрок "Шахтера" может стать частью сделки по трансферу Погба в "Ювентус"

Туринский клуб не теряет надежду вернуть француза.

Экс-игрок "Шахтера" может стать частью сделки по трансферу Погба в "Ювентус"
Дуглас Коста
Фото: EPA/UPG

Экс-игрок "Шахтера", а ныне футболист "Ювентуса" Дуглас Коста может стать составной частью сделки по возвращению Поля Погба, принадлежащего "Манчестер Юнайтед", в Турин, сообщает Tuttosport.

Помимо бразильского вингера в это число входят хавбеки Миралем Пьянич, Адриен Рабьо, Аарон Рэмси и защитник Алекс Сандро, уточняет издание.

"Старая синьора" может включить в договор одного или нескольких игроков, дабы снизить цену на трансфер Погба.

Напомним, что 27-летний француз уже защищал цвета "Ювентуса" с 2012 по 2016 год.

Текущий контракт Поля с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года, и МЮ сам заинтересован в продаже или обмене Погба, т.к. чемпион мира-2018 отказывается лонгировать контракт с английским клубом. В следствие чего, клуб с "Олд Траффорд" через год может лишиться Погба бесплатно.

Правда, соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также