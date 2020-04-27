Экс-игрок "Шахтера" может стать частью сделки по трансферу Погба в "Ювентус"

Экс-игрок "Шахтера", а ныне футболист "Ювентуса" Дуглас Коста может стать составной частью сделки по возвращению Поля Погба, принадлежащего "Манчестер Юнайтед", в Турин, сообщает Tuttosport.

Помимо бразильского вингера в это число входят хавбеки Миралем Пьянич, Адриен Рабьо, Аарон Рэмси и защитник Алекс Сандро, уточняет издание.

"Старая синьора" может включить в договор одного или нескольких игроков, дабы снизить цену на трансфер Погба.

Напомним, что 27-летний француз уже защищал цвета "Ювентуса" с 2012 по 2016 год.

Текущий контракт Поля с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года, и МЮ сам заинтересован в продаже или обмене Погба, т.к. чемпион мира-2018 отказывается лонгировать контракт с английским клубом. В следствие чего, клуб с "Олд Траффорд" через год может лишиться Погба бесплатно.

Правда, соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.