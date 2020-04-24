В чемпионате Голландии по футболу не будет чемпиона: Эредивизи досрочно завершила сезон

В связи с невозможностью завершить чемпионат Голландии из-за пандемии коронавируса, Королевский футбольный союз Голландии (KNVB) принял решение досрочно завершить текущий розыгрыш Эредивизи, сообщает официальный сайт организации.

По итогам сезона чемпион не будет определен, а команды, которые находятся в зоне вылета, сохранят прописку в высшем дивизионе ("Валвейк", АДО "Ден Хааг" и "Фортуна").

Лидирующий в таблице на момент остановки чемпионата - "Аякс" не получит титул за этот сезон.

При этом турнирная таблица на момент остановки соревнований служит для распределения мест в еврокубках. "Аякс" попадет напрямую в плей-офф Лиги Чемпионов. Идущий вторым АЗ "Алкмаар" сыграет во втором квалификационном раунде.

В групповой этап Лиги Европы напрямую попадает "Фейеноорд". ПСВ и "Виллем II" сыграют в квалификации.

Все это при условии подтверждения со стороны УЕФА.

Основанием для такого решения KNVB стало постановления правительства страны о запрете проведения массовых мероприятий, включая спортивных до 1 сентября.