Власти Великобритании жертвовали людьми ради экономики и поздно ввели карантин, - Зинченко

Латераль "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко считает, что власти Великобритании слишком поздно ввели карантин, вызванный пандемией коронавируса.

"Сначала они вообще решили не делать карантин. Хотели жертвовать людьми ради экономики. Потом они в итоге столкнулись с реальностью, увидели, что происходит в мире и решили ввести карантин. К сожалению, немножко поздно, на мой взгляд. Поэтому в Англии такие цифры по заболевшим. Цифры большие", - заявил Зинченко в видео, размещенном на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

"Я иногда выхожу в магазин, но никогда еще не видел настолько пустого Манчестера. Живу в самом центре, очень много людей всегда было на улице. Сейчас полиция даже в гражданском ходит, может остановить, узнать, по какой причине ты вышел. В магазине все придерживаются правил. Всё сделано правильно, но с опозданием", - отметил украинец.

По данным worldometers.info количество зараженных коронавирусом в Великобритании превысило 138 тысяч, из которых скончалось 18 738 человек, что является 5-м показателем в мире после США, Италии, Испании и Франции.