Чемпионат Румынии по футболу решили доиграть в Турции

На это отводится 2 месяца.

Накануне Профессиональная футбольная лига Румынии организовала видеоконференцию с президентами клубов Лиги 1 на предмет возобновления первенства на полях Турции, сообщает Gazeta Sporturilor.

В итоге такое решение было принято всеми клубами, которые приняли участие в видеосаммите, а с турецкой стороной уже договорились, уточняет издание.

При этом планируется возобновить командами тренировки в Анталии, где доиграют восемь оставшихся туров чемпионата. В ближайшие две-три недели команды переедут в Турцию и в мае возобновят сезон.

Отмечается, что в настоящее время средняя цена за двухместный номер в Анталии в режиме ультра все включено составляет 40 евро.

Такой расклад обойдется румынским клубам в 2 млн евро.

Примечательно, что в Турции сезон также приостановлен, а возобновление чемпионата планируется на июнь.