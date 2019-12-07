Вот она великолепная пятёрка, но без вратаря

В рамках 19-го тура румынской Лиги 1 "Университатя Крайова" принимала "Ботошани" и добилась победы 3:1.

При этом свой третий гол футболисты из Крайовы забили в трагикомичной ситуации.

В компенсированное время гости попытались уйти от поражения и на подачу своего углового удара отрядили в штрафную площадь хозяев все свои силы, включая голкипера Эдуарда Папа - но лучше бы вратарь остался "дома".

В результате, "Ботошани" неудачно подали угловой, мяч отскочил к Папе, который обозначил дриблинг с игроком соперника. Однако навыков в этом компоненте игры Эдуарду не хватило, мяч был перехвачен и пятеро игроков "Университати" помчались к оставленным Папом ворота.

Богдан Вэтэжелу решил не делить ни с кем из своих партнеров "добычу", с метра вколотив мяч в ворота – 3:1.

The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B — Emanuel Roşu (@Emishor) 5 декабря 2019 г.

Благодаря своей победе "Университатя" продолжает погоню за лидирующим ЧФР "Клуж" - команды разделяют 4 очка. Добавим, что между ними расположилась еще "Астра".

А "ботошани" "окопались" в середине турнирной таблицы.