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В Голландии нашелся клуб, прервавший 23-матчевую беспроигрышную серию "Аякса" в чемпионате

Амстердамцы сенсационно уступили "Виллему II".

В Голландии нашелся клуб, прервавший 23-матчевую беспроигрышную серию "Аякса" в чемпионате
Донни ван де Беек не понимает, как можно было проиграть
Фото: EPA/UPG

В 16-м туре голландской Эредивизи амстердамский "Аякс" на своем поле неожиданно проиграл бывшему клубу динамовца Франа Соля - "Виллему II" со счетом 0:2.

Гости открыли счет в конце первого тайма с пенальти, когда воспитанник "Аякса" Че Нуннели убегал с центра поля от защитников хозяев, но Сержиньо Дест сумел достать вингера "Виллема II" в своей штрафной площади, правда, сделал это он с нарушением правил.

Харизматичный арбитр ФИФА Бьорн Кёйперс без колебаний указал на 11-метровую отметку. VAR подтвердил правильность решения судьи из Олдензала.

 Полузащитник гостей с лаконичным именем Майк Трезор Ндайишимийе хладнокровно переиграл Андре Онана 0:1.

Второй гол гости также забили в концовке, правда, уже второго тайма и также это было сделано в контратаке.

Отличился Дамил Данкерлуи 0:2.

Таким образом, "Виллем II" красиво прервал 23-матчевую серию без поражений "Аякса" в чемпионате Нидерландов. Последний раз команда Эрика тен Хаага проигрывала аж 17 марта.

К слову, это был сотый матч тен Хаага у руля амстердамской команды.

По видимому, всеми мыслями игроки "Аякса" были в этом поединке уже в определяющем матче Лиги Чемпионов против "Валенсии", который состоится в ближайший вторник здесь же на "Йохан Кройф Арене".

Поражение "Аякса" в матче с "Виллем II" не поколебало позицию чемпиона в турнирной таблице Эредивизи - амстердамцы продолжают ее возглавлять. Правда, отрыв от ближайшего преследователя - АЗ "Алкмаар" может сократиться до 3-х очков, при условии победы "Алкмаара" в сегодняшнем матче против "Зволле".

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