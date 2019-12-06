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"Есть только один Роналдо – бразилец": Ибрагимович потролил Криштиану

Ждем ответку.

"Есть только один Роналдо – бразилец": Ибрагимович потролил Криштиану
Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард Златан Ибрагимович, у которого в последний день года заканчивается контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", высказался о возможном противостоянии с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее 38-летний швед заявил, что возвращается в Италию. Предполагается, что он продолжит карьеру в "Милане".

"В Италии встречусь с настоящим Роналду? Ничего подобного, есть только один Роналдо - бразилец", - приводит слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее Ибрагимович критически отозвался о переходе Роналду в "Ювентус". Летом прошлого года португалец назвал трансфер в туринский клуб вызовом. Швед отреагировал словами, что переход в команду, которая 7 лет подряд выигрывает чемпионский титул, не является вызовом. Вызовом, по словам Златана, мог бы быть переход в "Ювентус", когда команда выступала в Серии B.

Отметим, что из-за коррупционного скандала Кальчополи клуб был лишен титулов чемпиона Италии сезонов 2004/05 и 2005/06 и был понижен в Серию B.

Добавим, Ибрагимович составил сборную всех времен: в ней 11 Златанов.

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