Михаил Саакашвили может быть назначен вице-премьером по реформам (обновлено)
Михаил Саакашвили может быть назначен вице-премьером по реформам (обновлено)
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Кабинет министров решил продлить карантин до 11 мая (обновлено)
Кабинет министров решил продлить карантин до 11 мая (обновлено)
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Ермак объявил о назначении Уманского советником
Ермак объявил о назначении Уманского советником
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
ГлавнаяСпорт

УЕФА установил очередной крайний срок завершения национальных чемпионатов

Национальные турниры должны быть доиграны до конца второго месяца лета.

УЕФА установил очередной крайний срок завершения национальных чемпионатов
Фото: UEFA.com

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ЕСА) на видеоконференции, состоявшейся в среду, определили крайний срок для завершения европейских национальных чемпионатов, сообщает AS.

Внутренние первенства должны быть завершены до 31 июля, т.к. первые числа августа определены УЕФА под рестарт еврокубков нынешнего сезона.

При этом УЕФА и ECA договорились, что первые выходные августа также можно будет использовать для завершения тех чемпионатов, которые не удастся доиграть к концу июля.

Если национальные чемпионаты по какой-либо причине не будут завершены, решение об окончательной таблице примет местная футбольная федерация. Однако УЕФА рекомендовал всем европейским чемпионатам довести розыгрыши до конца.

Кроме того, в УЕФА отметили, что матчи еврокубков будут проходить в середине недели, и в настоящее время изучается возможность проведения четвертьфинальных раундов в обоих турнирах – Лиги Чемпионов и Лиге Европы, состоящих из одного матча в отличие от традиционного двураундового противостояния.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также