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Промоутер Усика рассказал, в каком случае Джошуа не сможет отказаться от боя с украинцем

Для этого остался один шаг.

Промоутер Усика рассказал, в каком случае Джошуа не сможет отказаться от боя с украинцем
Александр Красюк
Фото: Facebook Александра Красюка

Со-промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что для боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) украинец должен подтвердить статус обязательного претендента на титул чемпиона мира.

После этого британец не будет иметь права отказаться от боя, разве что, освободит титул.

Для этого украинцу нужно победить Дерека Чисору (31-9, 23 КО).

"Если Усик победит Чисору и подтвердит свой статус обязательного претендента на бой с Джошуа, то он должен состояться. Если Энтони не примет его, то потеряет титул", - рассказал Красюк в интервью SecondsOut.

"Мы не можем сейчас предсказать, когда может состояться этот бой - в конце этого года или уже в следующем. Все зависит от того, когда закончится пандемия, но этого никто не знает. Три месяца назад никто не мог предположить, что это будет происходить в апреле и мае.

Если поединок пройдет в 2021 году, то оба боксера уже будут старше на год. Самое большое преимущество этой ситуации для боксеров в том, что они могут реабилитироваться и восстановиться", - отметил промоутер.

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