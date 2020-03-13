Фото: Matchroom Boxing Александр Усик и Дерек Чисора

Сегодня в Лондоне прошла первая пресс-конференция между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

После общения с прессой оба бойца провели традиционную дуэль взглядов, которая закончилась не традиционным для таких случаев селфи боксеров.

А по окончании фотосессии украинец побрызгал всех антисептиком, по-видимому, вытравливая нечистый дух.

Напомним, что поединок пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.