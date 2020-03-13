Клопп опасается, что коронавирус лишит "Ливерпуль" первого в истории клуба титула чемпиона Английской Премьер-Лиги

Сегодня Английская Премьер-Лига, Федерация футбола Англии (FA) и Чемпионшип Английской футбольной лиги (EFL) приняли совместное решение остановить до 4 апреля матчи из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Однако есть опасения, что чемпионаты в АПЛ и EFL не возобновятся, если медицинские рекомендации не позволят это сделать.

В этой связи "Ливерпуль", который с огромным преимуществом лидирует в чемпионате, не сможет оформить первый в своей клубной истории титул чемпиона АПЛ.

По этому поводу главный тренер "красных" Юрген Клопп сделал обращение к фанатам клуба, в котором отметил, что "Ливерпуль" поддерживает решение об остановке АПЛ.

"Вряд ли сейчас мысли футбольного менеджера имеют значение, но я понимаю болельщиков, которые хотят услышать реакцию команды. Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы защитить друг друга. Главное - общественная безопасность. Так должно быть всегда, а уж в данный момент это важнее, чем когда-либо", - цитирует немецкого специалиста пресс-служба Ливерпуля.

"Я и дальше думаю, что футбол - самая важная из наименее важных вещей. Но сегодня футбол и футбольные матчи действительно не важны вообще. У нас нет желания играть перед пустыми трибунами. Мы также не хотим, чтобы матчи или турниры переносили. Но если это поможет сохранить здоровье одному человеку - только одному - мы не станем задавать вопросов", - отметил Клопп.

"Да, я являюсь менеджером этой команды и клуба и поэтому несу ответственность за лидерство в отношении нашего будущего на поле. Но я думаю, что в настоящий момент, когда так много людей вокруг нашего города, региона, страны и мира сталкиваются с тревогой и неуверенностью, было бы совершенно неправильно говорить о чем-либо, кроме как советовать людям следовать советам экспертов и заботиться о себе и друг о друге", - заявил главный тренер "Ливерпуля".

"Мы молимся за всех, кто пострадал и пострадает в будущем. Никто не знает, чем все закончится, но нужно верить, что власти принимают решения, основанные на здравом смысле. Можем пожелать нашим фанатам только здоровья", - сообщил Юрген.