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"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы (обновлено)

"Горняки" в гостях одолели "Вольфсбург".

"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы (обновлено)
Фото: ФК "Шахтер"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" играл на пустой "Фольксваген-Арене" против "Вольфсбурга" и добился победы с оптимистичным счетом 2:1.

В матче с двумя назначенными и нереализованными пенальти счет на 17-й минуте открыл Жуниор Мораес – 0:1.

Спустя 5 минут у "горняков" был реальный шанс удвоить свое преимущество, но Виктор Коваленко неубедительно исполнил 11-метровый и голкипер намертво забрал мяч.

На последней минуте первого тайма аналогичным шансом не воспользовался "Вольфсбург" - Вут Вегхорст пробил мимо с "точки".

Однако уже в дебюте второй половины матча хозяева счет сравняли – 1:1.

И все же последнее слово было за "горняками". После розыгрыша стандарта лучше всех подсуетился Маркос Антонио и принес "Шахтеру" важную победу – 1:2.

Через неделю состоится ответный поединок.

Обновление. Highlights матча "Вольфсбург" - "Шахтер" - на сайте официального вещателя Лиги Европы.

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