Лига Чемпионов осталась без действующего обладателя: "Ливерпуль" завершил евросезон

У игроков "Ливерпуля" есть претензии к своему голкиперу

Матчами "Ливерпуль" – "Атлетико" и "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" (Дортмунд) завершался первый цикл ответных поединков 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которых турнир остался без действующего чемпиона.

На "Энфилде" "Ливерпуль" сумел к перерыву ликвидировать дефицит в один мяч благодаря голу Джорджиньо Вейналдума – 1:0.

В основное время гол голландца остался единственным.

Триллер начался в дополнительное время.

Вначале Роберто Фирмино на 94-й минуте, казалось, "похоронил" надежды гостей на выход в следующий раунд – 2:0.

Однако уже через 3 минуты Маркос Льоренте качнул качели двухраундовой дуэли в стороны Испании – 2:1.

Он же на последней минуте первого экстра-тайма сравнял счет в матче – 2:2.

А на 121-й минуте Альваро Мората вспомнил, как он забивал клубу Английской Премьер-Лиги, выступая за "Челси" – 2:3 – оглушительная сенсация турнира.

Во втором поединке вечера была куда спокойней в прямом и в переносном смысле.

На отдающем эхом пустом "Парк де Пренс" "Пари Сен-Жермен" забил два безответных мяча "Боруссии" и впервые за 4 года сумел преодолеть первую стадию плей-офф ЛЧ.