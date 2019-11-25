Мбаппе выдвинул одно условие ПСЖ в продлении контракта, - СМИ

"Пари Сен-Жермен" и Килиан Мбаппе начали прямые переговоры о продлении соглашения, сообщает Get French Football News.

Спортивный директор клуба Леонардо считает главной целью ПСЖ продлить действующее соглашение с молодым французским форвардом, хоть и нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

В свою очередь, нападающий понимает, что чем дольше он будет в ПСЖ и чем дольше будет действовать его контракт с клубом, тем сложнее ему будет покинуть команду.

В связи с этим, Мбаппе не собирается лонгировать действующий контракт, если в него не будет включен пункт, позволяющий ему вести переговоры о своем уходе с определенной даты.

При этом издание уточняет, что ни размер заработной платы, ни длительность еще не обсуждались, но, как сообщает источник, в клубе опровергли информацию о том, что парижане намеревались предложить Мбаппе годовой оклад в размере 30 млн евро, заявив, что это совершенно "нелепо".

Основным претендентом на приобретение Килиана является мадридский "Реал", который в настоящее время возглавляет кумир многих французов – Зинедин Зидан.

Сам Мбаппе неоднократно заявлял, что всегда мечтал играть в испанском клубе.