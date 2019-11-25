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Матч Федерера и Зверева побил теннисный мировой рекорд по посещаемости

Швейцарец победил немца в выставочной игре.

Матч Федерера и Зверева побил теннисный мировой рекорд по посещаемости
Соавторы рекорда
Фото: EPA/UPG

3-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер и 7-й в мировом рейтинге, немец Александр Зверев провели свой третий выставочный матч латиноамериканского турне, который вошел в историю.

В этот раз спортсмены встретились в Мехико на монументальной арене для кориды "Плаза де Торос".

Федерер одержал победу со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

На матче присутствовало 42 517 зрителей, что является рекордом посещаемости в истории тенниса, сообщает Eurosport.ru.

Прошлый рекорд установили Ким Клийстерс и Серена Уильямс в 2010-м году. Их матч посетили 35 681 зрителей.

Отметим, что в феврале 2020 года швейцарец собирается провести выставочный матч с первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем в ЮАР, на "Кейп Таун Стэдиум", рассчитанном на 55 тысяч зрителей.

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