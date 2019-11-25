3-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер и 7-й в мировом рейтинге, немец Александр Зверев провели свой третий выставочный матч латиноамериканского турне, который вошел в историю.

В этот раз спортсмены встретились в Мехико на монументальной арене для кориды "Плаза де Торос".

Федерер одержал победу со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

На матче присутствовало 42 517 зрителей, что является рекордом посещаемости в истории тенниса, сообщает Eurosport.ru.

Прошлый рекорд установили Ким Клийстерс и Серена Уильямс в 2010-м году. Их матч посетили 35 681 зрителей.

Over 42,000 in attendance for Roger Federer and Alexander Zverev's exhibition match in Mexico City. A record-breaking crowd for a tennis match. What a sight.

#TheGreatestMatch pic.twitter.com/CWO3OE6bMR — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) 24 ноября 2019 г.