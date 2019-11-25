Фото: EPA/UPG
23 ноября бразильский клуб "Фламенго"
во второй раз в своей истории завоевал Кубок Либертадорес
, переиграв в финале аргентинский "Ривер Плейт" 2:1.
Более миллиона человек вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы поздравить команду с двумя титулами – за 4-е тура до окончания чемпионата "Фла" также стал чемпионом страны.
Фото: EPA/UPG
Однако празднование фанатов бразильской команды в столице Олимпиады-2016 двойного футбольного триумфа вылилось в массовые стычки с полицией.
В некоторых точках фанаты устроили драку с полицейскими, бросая бутылки и брусчатки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые дубинки.