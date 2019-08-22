В Порту-Алегри состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Либертадорес, в котором "Гремио" принимал "Палмейрас".
Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Густаво Скарпа.
На 31-й минуте встречи 25-летний Густаво после розыгрыша штрафного метров с 32-х нанес невероятной по красоте удар – мяч со страшной силой вонзился под перекладину ворот Пауло Витора.
Команда Луиса Филипе Сколари имеет неплохие шансы пройти в полуфинал турнира.
Ответная встреча состоится 28 августа в Сан-Паулу.
Good morning Scarpa! 😱❇️🚀 pic.twitter.com/74MpN7iS8Z— BabaGol (@BabaGol_) 21 августа 2019 г.