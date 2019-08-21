"Бешикташ" отказался от идеи подписать Коноплянку, - турецкие СМИ

Левый вингер сборной Украины и немецкого "Шальке-04" Евгений Коноплянка не перейдет в турецкий "Бешикташ", утверждает одна из самых популярных спортивных газет в Турции Fanatik.

Сделка по 29-летнему украинцу сорвалась и "Бешикташ" переключился на полузащитника "Тоттенхэма" Джордж-Кевина Н'Куду.

Стамбульский клуб может объявить о трансфере 24-летнего француза уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" готов отдать за Коноплянку 2,5 млн евро. В свою очередь, немецкий клуб настаивал на сумме 3 млн евро.

Контракт Евгения с "Шальке" рассчитан до июня 2020 года.