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"Бешикташ" отказался от идеи подписать Коноплянку, - турецкие СМИ

Стамбульский клуб переключился на игрока "Тоттенхэма".

"Бешикташ" отказался от идеи подписать Коноплянку, - турецкие СМИ
Евгений Коноплянка
Фото: fanatik.com.tr

Левый вингер сборной Украины и немецкого "Шальке-04" Евгений Коноплянка не перейдет в турецкий "Бешикташ", утверждает одна из самых популярных спортивных газет в Турции Fanatik.

Сделка по 29-летнему украинцу сорвалась и "Бешикташ" переключился на полузащитника "Тоттенхэма" Джордж-Кевина Н'Куду.

Стамбульский клуб может объявить о трансфере 24-летнего француза уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" готов отдать за Коноплянку 2,5 млн евро. В свою очередь, немецкий клуб настаивал на сумме 3 млн евро.

Контракт Евгения с "Шальке" рассчитан до июня 2020 года.

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