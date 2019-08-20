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На Погба в соцсетях обрушился шквал атак, замешанный на расовой дискриминации

Болельщики обвинили француза в неутешительном результате команды на "Молинью".

Поль Погба
Фото: EPA/UPG
Поль Погба
Накануне "Манчестер Юнайтед" не сумел победить на выезде "Вулверхэмптон" – матч завершился вничью 1:1.

Отметим, что в середине второго тайма "красные дьяволы" могли забить второй гол и выйти вперед, но Поль Погба не сумел переиграть с точки голкипера Руя Патрисиу.

После матча в соцсетях появились недовольные высказывания в адрес Погба, в которых звучали также оскорбления чемпиона мира-2018 на расовой почве.

Клуб с "Олд Траффорд" осудил расовое насилие, направленное на Поля в социальных сетях.

"В "Манчестер Юнайтед" все испытывают отвращение к расовому насилию, направленному на Погба прошлой ночью, и мы полностью осуждаем его, - цитирует официальное заявление клуба "Спорт-Экспресс". - Люди, которые выразили подобные взгляды, не представляют ценности нашего великого клуба, и приятно видеть, что подавляющее большинство наших болельщиков также осуждают это в социальных сетях.

Мы будем работать над тем, чтобы выявить тех немногих, кто причастен к этим инцидентам, и принять самые решительные меры, доступные нам. Мы также призываем социальные сети также принимать меры в указанных случаях", - сказано в заявлении.

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