Фото: EPA/UPG Поль Погба

Отметим, что в середине второго тайма "красные дьяволы" могли забить второй гол и выйти вперед, но Поль Погба не сумел переиграть с точки голкипера Руя Патрисиу.

После матча в соцсетях появились недовольные высказывания в адрес Погба, в которых звучали также оскорбления чемпиона мира-2018 на расовой почве.

Клуб с "Олд Траффорд" осудил расовое насилие, направленное на Поля в социальных сетях.

"В "Манчестер Юнайтед" все испытывают отвращение к расовому насилию, направленному на Погба прошлой ночью, и мы полностью осуждаем его, - цитирует официальное заявление клуба "Спорт-Экспресс". - Люди, которые выразили подобные взгляды, не представляют ценности нашего великого клуба, и приятно видеть, что подавляющее большинство наших болельщиков также осуждают это в социальных сетях.

Мы будем работать над тем, чтобы выявить тех немногих, кто причастен к этим инцидентам, и принять самые решительные меры, доступные нам. Мы также призываем социальные сети также принимать меры в указанных случаях", - сказано в заявлении.