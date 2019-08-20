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Роналду заплатил 375 тыс. долл., чтобы "замять" дело об изнасиловании – СМИ

Португалец отрицает свою вину.

Роналду и Майорга в ночном клубе Rain
Фото: Backgrid
Роналду и Майорга в ночном клубе Rain
Представители форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду заплатили 375 тыс. долл. американке Кэтрин Майорге, обвинившей игрока в изнасиловании, сообщает TMZ.

Эта сумма была передана португальцем девушке через своих адвокатов за ее молчание, уточняет издание.

При этом Майорга взяла деньги у CR7 в 2010 году как часть приватного урегулирования. Кроме того, Кэтрин подписала соглашение о конфиденциальности, согласно которому она не будет придавать делу публичности.

У Роналду отметили, что деньги не являются признанием вины с его стороны.

Напомним, что модель Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое он якобы совершил в своем пентхаусе отеля Palms в июне 2009 года, накануне трансфера из "Манчестер Юнайтед" в "Реал".

Недавно адвокат футболиста заявил, что документы по делу сфабрикованы, а позже стало известно, что Роналду и вовсе не будут предъявлены обвинения в изнасиловании.

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