Роналду заплатил 375 тыс. долл., чтобы "замять" дело об изнасиловании – СМИ

Фото: Backgrid Роналду и Майорга в ночном клубе Rain

Эта сумма была передана португальцем девушке через своих адвокатов за ее молчание, уточняет издание.

При этом Майорга взяла деньги у CR7 в 2010 году как часть приватного урегулирования. Кроме того, Кэтрин подписала соглашение о конфиденциальности, согласно которому она не будет придавать делу публичности.

У Роналду отметили, что деньги не являются признанием вины с его стороны.

Напомним, что модель Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое он якобы совершил в своем пентхаусе отеля Palms в июне 2009 года, накануне трансфера из "Манчестер Юнайтед" в "Реал".

Недавно адвокат футболиста заявил, что документы по делу сфабрикованы, а позже стало известно, что Роналду и вовсе не будут предъявлены обвинения в изнасиловании.