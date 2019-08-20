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У "Барселоны" и "Реала" по трансферу Неймара появился неожиданный конкурент

"Ювентус" начал переговоры о трансфере бразильца.

У "Барселоны" и "Реала" по трансферу Неймара появился неожиданный конкурент
Неймар
Фото: EPA/UPG

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может в летнее трансферное окно перейти в "Ювентус", утверждает Globoesporte.

Туринский клуб намерен выкупить контракт 27-летнего бразильца и уже провел соответствующие переговоры с ПСЖ. Частью сделки может стать 25-летний аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

Ранее сообщалось, что в покупке Неймара заинтересованы каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

При этом руководство парижского клуба отдает приоритет в переговорах клубу с "Сантьяго Бернабеу".

В минувшем сезоне Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 13 ассистов.

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