У "Барселоны" и "Реала" по трансферу Неймара появился неожиданный конкурент

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может в летнее трансферное окно перейти в "Ювентус", утверждает Globoesporte.

Туринский клуб намерен выкупить контракт 27-летнего бразильца и уже провел соответствующие переговоры с ПСЖ. Частью сделки может стать 25-летний аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

Ранее сообщалось, что в покупке Неймара заинтересованы каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

При этом руководство парижского клуба отдает приоритет в переговорах клубу с "Сантьяго Бернабеу".

В минувшем сезоне Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 13 ассистов.