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Мейвезер заработал 2 млн долл. за фейковую новость о матч-реванше с Пакьяо

По словам легендарного боксера, бой с не менее легендарным филиппинцем не состоится никогда.

Мейвезер заработал 2 млн долл. за фейковую новость о матч-реванше с Пакьяо
Флойд Мейвезер
Фото: BoxingScene

На днях в сети появилось видео, в котором непобежденный Флойд Мейвезер заявил, что прибыл в Саудовскою Аравию для переговоров по поводу матч-реванша с чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Как заявил сам американский боксер, это видео было отснято еще в середине января на заказ. При этом Флойд утверждает, что за 10-секундный ролик он получил гонорар, в размере 2,2 млн долл.

"В сети всплыло видео о реванше Мейвезер - Пакьяо, которое я сделал восемь месяцев назад. Мне заплатили за него 2,2 млн долларов. Правда заключается в том, что наш поединок никогда не состоится.

Сделайте свайп влево и посмотрите, сколько денег я получил за это видео. И кто теперь здесь самый умный? Я делаю миллионы долларов на съемке 10-секундного видео", - бравирует Мейвезер-мл.

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