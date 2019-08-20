По словам легендарного боксера, бой с не менее легендарным филиппинцем не состоится никогда.

На днях в сети появилось видео, в котором непобежденный Флойд Мейвезер заявил, что прибыл в Саудовскою Аравию для переговоров по поводу матч-реванша с чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Как заявил сам американский боксер, это видео было отснято еще в середине января на заказ. При этом Флойд утверждает, что за 10-секундный ролик он получил гонорар, в размере 2,2 млн долл.

"В сети всплыло видео о реванше Мейвезер - Пакьяо, которое я сделал восемь месяцев назад. Мне заплатили за него 2,2 млн долларов. Правда заключается в том, что наш поединок никогда не состоится.

Сделайте свайп влево и посмотрите, сколько денег я получил за это видео. И кто теперь здесь самый умный? Я делаю миллионы долларов на съемке 10-секундного видео", - бравирует Мейвезер-мл.