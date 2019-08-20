На днях в сети появилось видео, в котором непобежденный Флойд Мейвезер заявил, что прибыл в Саудовскою Аравию для переговоров по поводу матч-реванша с чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Как заявил сам американский боксер, это видео было отснято еще в середине января на заказ. При этом Флойд утверждает, что за 10-секундный ролик он получил гонорар, в размере 2,2 млн долл.
"В сети всплыло видео о реванше Мейвезер - Пакьяо, которое я сделал восемь месяцев назад. Мне заплатили за него 2,2 млн долларов. Правда заключается в том, что наш поединок никогда не состоится.
Сделайте свайп влево и посмотрите, сколько денег я получил за это видео. И кто теперь здесь самый умный? Я делаю миллионы долларов на съемке 10-секундного видео", - бравирует Мейвезер-мл.
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There is a video circulating that I made 8 months ago about a “MAYWEATHER - PACQUIAO” REMATCH. I got paid $2,200,000 to make the video. The truth is, the fight will never happen again. Now, swipe left and look at the money that got wired to me for the video. Now, who’s the smart one ? I’m making millions just for 10 second video drops.💲💲💲🏦💰💸