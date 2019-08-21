В "Пари Сен-Жермен" среди игроков зреет бунт против главного тренера, - СМИ

Между главным тренером "Пари Сен-Жермен" Томасом Тухелем и его раздевалкой в течение уже нескольких месяцев наблюдается явное напряжение, утверждает Le Parisien.

Футболисты ПСЖ выражают недовольство работой наставника, и их количество меняется в зависимости от их игрового времени, обстоятельств или настроения, отмечает издание.

В частности, игроки были не удовлетворены выбором стартового состава команды на матч 2-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (1:2). Футболисты не одобрили выбор Тухеля выпустить в старте немца Юлиана Дракслера, поскольку он якобы находится в плохой физической форме.

Неделей ранее немецкий специалист оставил "на лавке" Тома Менье, якобы за свою плохую игру в Китае на предсезонном сборе, что также вызвало недоумение раздевалки.

Кроме того, футболисты недовольны тактической работой Тухеля, особенно это подчеркивает лидер полузащиты Марко Верратти.

Ранее тактика, которую использовал Тухель, строилась вокруг Неймара, в настоящий момент отлученного от тренировочного и игрового процесса ввиду возможного его трансфера в другой клуб.

В отсутствие бразильца футболисты не знают, как им наладить связи между средней линией и линией атаки.

Напомним, что Тухель возглавил парижский клуб летом 2018 года. В своем первом сезоне он выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны, проиграл финал Кубка страны, а также вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов от "Манчестер Юнайтед".