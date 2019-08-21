Накануне состоялись первые матчи стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Обидчик киевского "Динамо" по 3-му раунду отбора Лиги Чемпионов - "Брюгге", сделал весомую заявку на выход в групповой турнир.

В первом матче плей-офф ЛЧ бельгийский клуб с минимальным счетом переиграли на выезде австрийский ЛАСК 1:0.

Непосредственное участие в созидании голевого момента принял украинский легионер Эдуард Соболь, отдавший на 10-й минуте в штрафную площадь хозяев проникающий пас на Лои Опенда, которого сбил защитник.

Пенальти четко реализовал Ханс Ванакен.

Ответный поединок состоится 28 августа на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге.

Обзор поединка - на сайте официального вещателя ЛЧ.

В двух других матчах плей-офф кипрский АПОЭЛ сумел дома выстоять против полуфиналиста прошедшего розыгрыша ЛЧ – амстердамского "Аякса" 0:0.

А пражская "Славия" на выезде минимально обыграла ЧФР "Клуж" 1:0.