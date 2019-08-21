В Англии хотят добиться изменений в правилах Twitter из-за проявлений расизма в отношении футболистов

Пол Погба стал третьим игроком за неделю, пострадавшим от расистских комментариев в Твиттере.

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена провести срочную встречу с руководством Twitter, сообщает The Guardian.

Поводом послужили три расистских инцидента с участием игроков Английской Премьер-Лиги и Чемпионшипа за последние 7 дней. За это время от комментариев фанатов пострадали форварды "Челси" Тамми Абрахам и "Рединга" Яку Мейте, а также хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, который пострадал от расистских комментариев в Твиттере, после того, как он не реализовал пенальти в матче против "Вулверхэмптона" (1: 1).

На встрече с руководством Twitter руководство FA намерено добиться ужесточения правил пользования соцсетью. По мнению представителей лиги, если ничего не предпринять, ситуация может выйти из-под контроля уже в ближайшее время.

В свою очередь руководство Твиттера понимает всю глубину проблемы.

"Мы всегда поддерживали открытый и здоровый диалог с нашими партнерами в этой области, но мы знаем, что должны сделать больше для защиты наших пользователей. Расистскому поведению нет места на нашей платформе, и мы решительно осуждаем его", - цитирует издание Twitter.

Добавим, что по результатам исследования известной организации Kick It Out выяснилось, что с августа 2014 по март 2015 количество расистских оскорблений в Twitter превысило 135 тыс.