Встречались бразильский "Фламенго" и представитель Аргентины – "Ривер Плейт".
Матч завершился победой бразильского клуба 2:1.
Концовка матча в Лиме напомнила о фееричном финале ЛЧ-99 между "МанЮнайтед" и "Баварией". Напомним, проигрывая на "Ноу Камп" 0:1, "красные дьяволы", благодаря голам Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сольскьяера, забитыми на последних минутах матча, выиграли тот финал 2:1.
Что-то подобное случилось и в финале Кубка Либертадорес.
Забитый на 14-й минуте игроком "Ривер Плейт" Рафаэлем Борре гол, оставался до 89-й минуте единственным в матче.
А затем настал звездный час нападающего миланского "Интера" с голливудской фамилией Барбоза, играющего за бразильский клуб на правах аренды.
23-летний Габриэль, сполна оправдал свое прозвище – "Габигол", оформив дубль. Причем, решающий гол Барбоза забил на 90+2 минуте.
"Ривер Плейт" был близок к тому, чтобы выиграть Копу второй год подряд, но "миллионерам" не хватило нескольких минут для триумфа.
В декабре "Фламенго" под руководством португальского тренера Жорже Жезуша сыграет на клубном чемпионате мира, где их потенциальным соперником будет "Ливерпуль".
Highlights финала - на сайте вещателя Кубка Либертадорес.