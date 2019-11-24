Фото: EPA/UPG Фламенго

В столице Перу Лиме на стадионе "Монументаль" состоялся финал южноамериканского аналога Лиги Чемпионов

Встречались бразильский "Фламенго" и представитель Аргентины – "Ривер Плейт".

Матч завершился победой бразильского клуба 2:1.

Концовка матча в Лиме напомнила о фееричном финале ЛЧ-99 между "МанЮнайтед" и "Баварией". Напомним, проигрывая на "Ноу Камп" 0:1, "красные дьяволы", благодаря голам Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сольскьяера, забитыми на последних минутах матча, выиграли тот финал 2:1.

Что-то подобное случилось и в финале Кубка Либертадорес.

Забитый на 14-й минуте игроком "Ривер Плейт" Рафаэлем Борре гол, оставался до 89-й минуте единственным в матче.

А затем настал звездный час нападающего миланского "Интера" с голливудской фамилией Барбоза, играющего за бразильский клуб на правах аренды.

23-летний Габриэль, сполна оправдал свое прозвище – "Габигол", оформив дубль. Причем, решающий гол Барбоза забил на 90+2 минуте.

Фото: EPA/UPG Габриэль Барбоза

"Фламенго", спустя 38 лет выиграл второй Кубок Либертадорес в своей истории.

"Ривер Плейт" был близок к тому, чтобы выиграть Копу второй год подряд, но "миллионерам" не хватило нескольких минут для триумфа.

В декабре "Фламенго" под руководством португальского тренера Жорже Жезуша сыграет на клубном чемпионате мира, где их потенциальным соперником будет "Ливерпуль".

Highlights финала - на сайте вещателя Кубка Либертадорес.