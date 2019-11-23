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В финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории

Пижонство иногда наказуемо.

В финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории
Фото: скриншот

В финале бразильского Кубка Верде - одного из трех клубных национальных кубковых турниров, встретились команды "Куяба" и "Пайсанду".

Отметим, что финал "Зеленого кубка" состоит из двух матчей, первый из которых выиграла "Куяба" 1:0. Второй, с таким же счетом, закончился в пользу соперника.

Итог финала решила серия пенальти.

Ключевой послематчевый пенальти в серии при счете 4:4 пробивал футболист "Пайсанду" Каике Оливейра, который продемонстрировал железные нервы и непревзойденную веру в себя.

Игрок взял длинный разбег, очень медленно подошел к мячу и хладнокровно послал мяч мимо ворот.

В следующем пенальти футболист "Куябы" наказал Каике за пижонство, забив решающий пенальти – 5:4 и Кубок отправляется в столицу штата Мату-Гросу.

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