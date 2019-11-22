Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Евро-2020.
16 сборных поборются за четыре оставшиеся путевки в финальную часть чемпионата Европы.
Все полуфиналы будут состоять из одного матча. Хозяева этих поединков указаны первыми.
Путь А
- Полуфинал 1: Исландия - Румыния
- Полуфинал 2: Болгария - Венгрия
В финале на правах хозяев выступит победитель второго полуфинала.
Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится либо в группу С, либо в группу F.
Путь B
- Полуфинал 1: Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
- Полуфинал 2: Словакия - Ирландия
В финале победитель первого полуфинала будет играть дома.
Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится в группу E.
Путь C
- Полуфинал 1: Шотландия - Израиль
- Полуфинал 2: Норвегия - Сербия
В финале победитель второго полуфинала будет хозяином.
Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится в группу D.
Путь D
- Полуфинал 1: Грузия - Беларусь
- Полуфинал 2: Северная Македония - Косово
В финале победитель первого полуфинала выступит хозяином.
Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится либо в группу С, либо в группу F.
Отметим, что если в пути А сильнейшей окажется сборная Румынии, то на правах одного из хозяев группы С, именно она войдет в состав участников этой группы, а победитель пути D отправится в группу F.
Непосредственно полуфиналы стыковых игр состоятся 26 марта 2020 года, а финальные игры пройдут 31 марта.
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами.