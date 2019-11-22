Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020

Четыре победителя этой стадии примут участие в чемпионате Европы.

Фото: UEFA

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Евро-2020.

16 сборных поборются за четыре оставшиеся путевки в финальную часть чемпионата Европы.

Все полуфиналы будут состоять из одного матча. Хозяева этих поединков указаны первыми.

Путь А

Полуфинал 1: Исландия - Румыния

Полуфинал 2: Болгария - Венгрия

В финале на правах хозяев выступит победитель второго полуфинала.

Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится либо в группу С, либо в группу F.

Путь B

Полуфинал 1: Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Полуфинал 2: Словакия - Ирландия

В финале победитель первого полуфинала будет играть дома.

Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится в группу E.

Путь C

Полуфинал 1: Шотландия - Израиль

Полуфинал 2: Норвегия - Сербия

В финале победитель второго полуфинала будет хозяином.

Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится в группу D.

Путь D

Полуфинал 1: Грузия - Беларусь

Полуфинал 2: Северная Македония - Косово

В финале победитель первого полуфинала выступит хозяином.

Победитель этого квартета на Евро-2020 отправится либо в группу С, либо в группу F.

Отметим, что если в пути А сильнейшей окажется сборная Румынии, то на правах одного из хозяев группы С, именно она войдет в состав участников этой группы, а победитель пути D отправится в группу F.

Непосредственно полуфиналы стыковых игр состоятся 26 марта 2020 года, а финальные игры пройдут 31 марта.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами.