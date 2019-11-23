Верняев взял "бронзу" на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал "бронзу" на последнем этапе Кубка мира, который проходит в немецком Котбусе.

23 ноября прошел первый день финалов, пишет XSport. Пока единственную медаль сборной Украины принес Верняев. На коне украинец набрал 14,866 балла (6,6 сложность + 8,266 исполнение).

В упражнениях на кольцах Игорь Радивилов занял седьмое место - 14,366 балла (6,0 сложность + 8,366 исполнение). Ангелина Радивилова стала восьмой в опорном прыжке (13,699 баллов), а Диана Варинская осталась в шаге от медали, показав четвертый результат на разновысоких брусьях - 14,266 балла (6,0 сложность + 8,266 исполнение).

24 ноября состоятся еще пять финалов. У мужчин: опорный прыжок (Радивилов), брусья (Верняев, Пахнюк) и перекладина. У женщин: бревно (Бачинская, Варинская) и вольные упражнения (Бачинская, Радивилова).

Отметим, что Игорь Радивилов идет на первом месте в общем зачете Кубка мира в опорном прыжке.