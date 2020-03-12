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BBC: начало сезона Формулы 1 отложили из-за коронавируса

Первую гонку отменили за считанные часы до ее начала.

BBC: начало сезона Формулы 1 отложили из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Гоночная серия Формула-1 отменила Гран-при Австралии, который должен был стартовать уже сегодня, 12 марта.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения от FIA и Liberty Media нет.

За несколько часов до этого одна из команд - McLaren - объявила, что снимается с Гран-при из-за коронавируса, который выявили у ее сотрудника.

"Генеральный директор McLaren Зак Браун и руководитель команды Андреас Зайдль сообщили о решении FIA и промоутерам Формулы 1. Решение принято не только ради заботы о сотрудниках и партнерах McLaren, но и о конкурирующих командах, болельщиках и других представителях Формулы 1", - говорилось в заявлении McLaren.

Напомним, что ранее Формула-1 решила отложить Гран-при Китая (19 апреля), а Гран-при Бахрейна (22 марта) провести без зрителей.

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