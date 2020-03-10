В Формуле-1 впервые в истории Гран-При пройдет без болельщиков

Организаторы 2-го этапа сезона Формулы-1 Гран-При Бахрейна приняли решение провести соревнование без болельщиков, сообщает f1news.ru.

Это будет первый случай в истории "Королевских гонок".

Скептики обвиняют руководство Формулы 1 в том, что несмотря на вспышку коронавируса, чемпионат мира стартует своим чередом - перенесен только китайский этап. В Формуле 1 ответили официальным заявлением.

"Здоровье и безопасность болельщиков Формулы-1, семей и всего сообщества имеют первостепенное значение. В связи с распространением коронавируса COVID-19 и его влиянием на мировое сообщество, в Формул-1 ведут постоянный диалог с промоутерами, правительствами и органами здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность в спорте и вокруг него.

В Формуле-1 используют научный подход к вспышке коронавируса, чтобы реализовать все необходимые меры для минимизации риска и защиты персонала.

В Бахрейне решили допустить на Гран-При в этом году только участников, что является частью комплекса предупредительных мер для предотвращения развития вируса", - цитирует пресс-службу Ф-1 издание.

Сезон стартует в Австралии 12-го марта, и организаторы австралийского Гран-При заверили, что гонка состоится в обычном режиме со зрителями. Глобальная эпидемия коронавируса не угрожает проведению австралийских соревнований.