В Виннице Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход "Торжество православия", который является "традиционной реакцией церкви на вспышки заболеваний".

Фото: vezha.ua

Об этом сообщает местное издание Vежа.

Как говорится в пояснениях сути акции, которую раздавали верующим и журналистам перед началом шествия, ее цель в частности - "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, и является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса".

Фото: vezha.ua

Сообщается, что около 15:30 в воскресенье, 8 марта, многотысячная толпа двинулась от Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в сторону Спасо-Преображенского собора, который верующие Московского патриархата считают "захваченным". После Объединительного Собора в декабре 2018 года главный храм Винницы, настоятелем которого является митрополит Винницкий и Барский Симеон, перешел к новосозданной Поместной украинской церкви.

"Во главе колонны двигались священники, за ними – мужчины и женщины, которые несли большие иконы в массивных деревянных конструкциях. Дальше – остальные верующих. Двигаясь по центру города, участники колонны пели церковные песни о спасении. Ход охраняла полиция", - говорится в сообщении.

Фото: vezha.ua

Фото: vezha.ua

Фото: vezha.ua

На углу улиц Соборной и Гоголя колонна верующих отказалась пропустить карету "скорой" с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Машина вынуждена была искать объездной путь.

В конце концов колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где в это время шла служба. Поэтому сторонники российской церкви расположились на площади Шевченко. Они установили столы, на которые поставили самые большие иконы, и провели молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.