8 марта на Донбассе погиб боец 57-й ОМПБр Евгений Черных

В районе поселка Опытное под Донецком 8 марта погиб 29-летний уроженец села Райское Новокаховской ОТГ Херсонской области Евгений Черных.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Оберег" Херсонского областного совета.

"И снова Херсонщина потеряла своего сына. 08.03.2020 года в бою погиб Черных Евгений Сергеевич, 1991 года рождения, родом из с. Райское, Н.Каховка. Евгений служил в 57-й ОМПБр. Выражаем искренние соболезнования родителям! Вечная память! Царство Небесное герою!" - говорится в сообщении в фейсбуке.

По официальной информации штаба ООС, 8 марта один военный погиб и еще трое были ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик с солдатами. Кроме того, во время обстрелов украинских позиций еще три человека получили ранения.

Информацию о гибели бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Новынарне подтвердила пресс-офицер бригады Лидия Василенко.

В то же время на странице

57-й ОМПБр в фейсбуке сообщения о гибели бойца нет.

Поздно вечером 5 марта в районе поселка Пески Донецкой области погиб житель Новогригорьевки Херсонской области Дмитрий Осичкин, 1993 года рождения. Старший солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр получил смертельные травмы во время подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

8 марта Дмитрия Осичкина похоронили в родном селе.