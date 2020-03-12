Руководство ЕС возмутилось решением Трампа запретить въезд в США из Европы

"Коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный территорией одного континента".

Руководство Евросоюза раскритиковало решение президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну для жителей Европы.

Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель, передает Deutsche Welle.

"Коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный территорией одного континента и требующий сотрудничества, а не односторонних действий", - говорится в их совместном заявлении.

Отмечается, что Европейский Союз не одобряет того факта, что США ввели запрет на въезд в одностороннем порядке без консультаций.

"Евросоюз действует решительно, чтобы ограничить распространения вируса", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне Трамп объявил о закрытии границ для въезжающих из Европы сроком на 30 дней. Он также обвинил ЕС в недостаточно решительной борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.