Руководство ЕС возмутилось решением Трампа запретить въезд в США из Европы

Руководство Евросоюза раскритиковало решение президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну для жителей Европы.
Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель, передает Deutsche Welle.
"Коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный территорией одного континента и требующий сотрудничества, а не односторонних действий", - говорится в их совместном заявлении.
Отмечается, что Европейский Союз не одобряет того факта, что США ввели запрет на въезд в одностороннем порядке без консультаций.
"Евросоюз действует решительно, чтобы ограничить распространения вируса", - говорится в заявлении.
Напомним, накануне Трамп объявил о закрытии границ для въезжающих из Европы сроком на 30 дней. Он также обвинил ЕС в недостаточно решительной борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.